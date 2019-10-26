الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية في "حملة التشجير", التي أطلقها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم في متنزه ثادق الوطني في محافظة ثادق التابعة لمنطقة الرياض، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية التطوعية.وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، خلال مشاركته في الحملة، أن تلك الحملة التي أطلقتها الوزارة لزراعة 50 ألف شجرة في يوم واحد بمتنزه ثادق الوطني، تستهدف زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2019م وحتى أبريل 2020م، بمشاركة جهات حكومية وشراكات مجتمعية, ضمن خطة سيتم تنفيذها خلال هذا الموسم.وأشار الفهد إلى أن الجمعية شاركت اليوم بأكثر من 400 كشاف وجوال وقائد ورائد كشفي، وأن ذلك يأتي كأحد ثمار اتفاقية الشراكة, التي وقعت بين الجمعية والوزارة في سبتمبر 2018م، وضمن حرص الجمعية على تحقيق أهداف ورؤية ورسالة المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها الذي أطلقته الجمعية منذ عام 2009م من روضة الخفس، وتفعيل مجال البيئة كأحد أهم مجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام الذي انطلق من المملكة عام 2011م.وبين الفهد أن الجمعية حريصة من خلال كافة قطاعاتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة على تحقيق أهداف الحملة بحماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.// انتهى //15:04ت م0052