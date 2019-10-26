تبوك 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسيشارك فريق "دراجتي تبوك" في فعاليات "يوم النشاط العائلي"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع, بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة تبوك، وتستمر على مدى ثلاثة أيام, وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.وأوضح قائد الفريق موفق ربيع أن المشاركة في هذه المناسبة جاء بهدف تعزيز ونشر ثقافة ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والارتقاء بها بما يتفق مع قيمنا ويعكس قدراتنا ويحقق طموحاتنا وأهدافنا، مشيرًا إلى أن فريق "دراجتي تبوك" بدأ بمجموعة تتكون من خمسة دراجين في عام 2012م, جمعهم حب هذه الهواية والإسهام في الأعمال التطوعية إلى أن أصبح عدد الفريق في وقتنا الحاضر أكثر من 120 دراجاً من جميع الفئات العمرية.ولفت الانتباه إلى أن الفريق يشارك بالعديد من المشاركات والفعاليات التطوعية داخل مدينة تبوك و خارج المنطقة, بالإضافة إلى المشاركة في البطولات المفتوحة للدراجات الهوائية التي ينظمها الاتحاد السعودي للدراجات.يذكر أن فريق "دراجتي تبوك " يُعدّ أحد الفرق التطوعية المتخصصة في رياضة الدراجات الهوائية, وتشجّع الشباب على ممارستها من أجل مجتمع صحي رياضي، حيث يتم تدريب أعضاء الفريق والمهتمين على كيفية استخدام الدراجات, وتعريفهم بمستلزمات السلامة، والالتزام بإرشادات أنظمة السلامة العامة.// انتهى //15:04ت م0053