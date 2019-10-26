الباحة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واساختتمت جامعة الباحة أمس, حملة التوعية بسرطان الثدي والمعرض المصاحب لها، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية والتطوعية والقطاع الخاص، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين, وذلك بغابة رغدان بالباحة.وتجول معالي مدير جامعة الباحة في الأركان المشاركة بالحملة، مستمعاً إلى شرح مفصل عن كل ركن، والهدف من مشاركته بالفعالية.وأثنى الدكتور الحسين على ماقدمته كلية الطب في خدمة الجامعة والمجتمع، موضحاً أن تنظيم هذه الحملة يأتي تجسيداً لدور جامعة الباحة لتكون منصة للحراك الصحي التثقيفي، وهو واحد من أهم الأدوار التي تتبناها الجامعة في خدمة المجتمع بالجوانب التي تهم صحة المجتمع، مقدماً معاليه شكره وتقديره لعميد كلية الطب ولجميع فريق العمل بالحملة على هذه الجهود الكبيرة التي قدمتها الكلية.بدوره أوضح عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور علي بن هندي الغامدي أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر مرض سرطان الثدي وأنواعه، وتوعية وتثقيف جميع الفئات العمرية من النساء، والتعريف بطريقة الفحص الذاتي وضرورة إجراء الفحص المبكر تجنباً للإصابة والتأكد من سلامتهن.وبين الدكتور الغامدي أن الحملة التي حضرها أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والطلاب والطالبات تخللها توزيع بروشورات توعوية على الزوار، وتقديم دورات واستشارات عن العوامل المؤدية لانتشار سرطان الثدي، ومطويات توضح طرق العلاج المختلفة لهذا المرض، وذكر بعض الأطعمة التي تقلل من الإصابة بالمرض، وحثهم على الكشف المبكر من خلال إيضاح الجانب الصحي المهم والمؤثر في العلاج, مؤكداً أن حملة التوعية بسرطان الثدي لاقت القبول والاستحسان، وحققت العديد من الأهداف الصحية والتوعوية لأعداد كبيرة من الزائرين والزائرات لمقرات الحملة.من جهته أوضح المشرف على الحملة الدكتور ماجد شخص الغامدي أن الحملة شهدت مشاركة 12 ركناً ومعرضاً مصاحباً من كلية الطب، والمركز الطبي الجامعي، وكلية الأسنان، وجمعية تعاطف، والشؤون الصحية بالمنطقة، وجمعية الثقافة والفنون.وأضاف الدكتور الغامدي أن الأركان تضمنت ركن التعريف بسرطان الثدي، وركن التعريف بعوامل الخطورة, وركن التعريف بالفحص المبكر باستخدام الماموقرام, وركن أسئلنا, وركن الرسم والأطفال, وركن الضيافة, وركن العلامات الحيوية وقياس السكر, وعيادات للفحص السريري وعيادات للجلدية, وعيادات للإقلاع عن التدخين للرجال وأخرى للسيدات, مبيناً أنه استفاد أكثر من 450 زائرة من الخدمات المقدمة في الحملة، من خلال عيادة الفحص السريري وعيادتي الإقلاع عن التدخين وعيادة الأسنان والعلامات الحيوية.وفي ختام الجولة كرّم معالي مدير جامعة الباحة الجهات المشاركة والأطباء والطلاب والطالبات والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والفرق التطوعية.// انتهى //15:05ت م0054