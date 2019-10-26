مكة المكرمة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأكمل ٤٠ أكاديميًا وأكاديمية في جامعة أم القرى 30 ساعة عمل في برنامج "مداخل التمكين في البيئة الجامعية"، الذي نظمته وكالة التدريب بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى أسس مفاهيم التمكين المعرفية والتطبيقية، وآلية المشاركة في تقديم جلسات ذات بعد علمي، مبنية على ممارسات وأبحاث علمية.وأوضح عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور محمد جعفر ثابت أن البرنامج يأتي امتدادًا للبرامج التطويرية التي نفذت من بداية الفصل الدراسة الحالي، واستفاد منها ١١٠٠ أكاديمي وأكاديمية، لافتاً الانتباه إلى أن المشاركين تعرفوا على معايير بناء العلاقات من خلال تحديد أهدافها الاستراتيجية، التي تتسم بالوضوح وتتناسب مع الوضع الراهن للجامعة من خلال توليد خيارات لتصميم خطة عمل تنسجم مع مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية "تمكين 2023".وبين أن البرنامج يعمل على خلق مساحة أكبر بين منسوبي ومنسوبات الجامعة، لتعزيز روح الحوار حول الحلول التي تسهم في رفع الإنتاجية الشخصية، من أجل تهيئة الكوادر البشرية على الممارسات الحديثة في التمكين.وأبان الدكتور محمد ثابت أن البرنامج جرى تصميمه ليرفع مستويات تطوير للكوادر البشرية بالجامعة، إلى أكثر من 82%، حيث جرى خلال هذه البرامج إعداد فرق احترافيه ذات مهارة عالية وكفاءة لتقديم جلسات تمكين في البيئة الجامعية لتعزز مستوى رفع الإنتاجية في الأداء.وأوضح أنه يمكن أن يسهم المشاركون في تدريب الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك الخريجين، من خلال التسجيل في البرامج التدريبية، عبر موقع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، لتمكين المستفيدين والمستفيدات من استنباط حلول داخلية للقضايا التي تهمهم، على أن تكون مرتبطة بالحياة العملية والجامعية.// انتهى //15:05ت م0055