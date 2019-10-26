لندن 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يزال من الممكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، في حال لم يرجئ الاتحاد الأوروبي العملية.وأفادت صحف السبت بإرجاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى مطلع الأسبوع قرارا حول مدة التأجيل الجديدة لبريكست، وذلك بسبب عدم اتفاقهم على مدة التمديد، وسط حالة من الغموض حول إذا ما كان البرلمان البريطانى سيقرر إجراء انتخابات عامة أم لا.وتناولت الصحف إقرار زير المالية البريطاني ساجيد جاويد بأن الحكومة لا يمكنها التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الخميس المقبل.ونقلت الصحف إعلان الشرطة البريطانية القبض على أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم بحادثة الشاحنة التي عثر فيها على 39 جثة في مدينة “إسيكس”.وأبرزت صحف بريطانيا مقتل 40 شخصاً على الأقل في العراق في الموجة الجديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تحولت لاشتباكات دامية.ولفتت الصحف إلى غياب القادة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عنصران هامان في الاحتجاجات التي تشهدها لبنان وتشيلي وهونغ كونغ.كما سلطت الصحف الضوء على الاحتجاجات في لبنان واصفة إياها بـ "ثورة الواتساب"، مشيرة إلى أن ما أشعل شرارة التظاهرات التي اجتاحت البلاد كانت خطة الحكومة بفرض ضريبة على مكالمات الواتساب التي ما لبثت أن تحولت إلى ثورة ضد النخبة السياسية المتهمة بأنها السبب في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وانتشار الفساد.وأخبرت الصحف بتدشين روسيا أول قاعدة عسكرية بالقارة الأفريقية عبر إقامتها لقاعدة روسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بهدف استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في أفريقيا مثل الغاز والذهب في مقابل دعم حكوماتها.// انتهى //15:05ت م0056