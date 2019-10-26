تبوك 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسيشارك نادي تبوك لذوي الإعاقة في فعاليات "يوم النشاط العائلي", الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة تبوك، المقام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، للتعريف بما يقدمه من خدمات في إعداد ذوي الإعاقة ورعايتهم واستثمار طاقتهم وإبداعاتهم.وأوضح النادي أن هذه المشاركة تهدف إلى تعريف زوار الفعاليات بأهداف النادي وما يقدمه من خدمات لذوي الإعاقة مثل المشاركة في برامج ونشاطات الاتحادات والهيئات الرياضية والثقافية والاجتماعية المعتمدة محلياً وإقليمياً وعربياً، وتنظيم دورات وندوات، وأنواع الانشطة الرياضية المعتمدة في النادي والفئات المستفيدة منها من ذوي الإعاقة الحركية وغيرها، بالإضافة إلى التعريف بإنجازات نادي تبوك والبطولات التي حققها خلال الفترة الماضية.كما شملت المشاركة حضور مجموعة من اللاعبين من ذوي الإعاقة بهدف الترويح عنهم وإكسابهم عدداً من العلاقات الاجتماعية.// انتهى //15:11ت م0058