تبوك 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واساختتمت أول أمس, أعمال مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات مرحلة الطفولة المبكرة، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بمشاركة 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، وقدمه عدد من الخبراء والخبيرات من مختلف المناطق، وذلك بمقر القاعة العلمية بالإدارة بتبوك.وتناول المشروع على مدى خمسة أيام برنامج "الفهم القرائي", الذي ناقش مفهوم الفهم القرائي ومكوناته والتنميط وعلاقته بالدماغ ومستويات الفهم القرائي واستراتيجيات القراءة والتقويم, كما تضمن برنامج "الأسئلة الصفية", ناقش خلاله مهارات الأسئلة الصفية وعلاقتها بمهارات القرن الحادي والعشرين، و صياغة الأسئلة الصفية، فيما شارك في تقديمه نخبة من الخبراء والخبيرات بوزارة التعليم.بدورها أفادت مديرة مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة إيمان البلالي أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم لتطوير قدرات منسوبات مرحلة رياض الأطفال ولتهيئة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة للمراحل القادمة، لأهميته في إحراز الطلاب نتائج متقدمة في الاختبارات الدولية والمنافسة العالمية، مشيرة إلى الحاجة لتفعيل وتعميق التواصل والتعاون بين المدرسة والأسرة لبناء شخصية الطفل ونموه في ظل بيئة متوافقة، بالإضافة للدور الحيوي للموائمة بين مرحلتي رياض الأطفال والصفوف الأولية.وفي نهاية أعمال المشروع كرّمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" نجلاء الشامان المشاركات بالمشروع، مثمنة مشاركتهن وجهودهن المثمرة.// انتهى //15:13ت م0059