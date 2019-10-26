القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واستميز منتدى مسك للإعلام الذي تستضيفه القاهرة حاليا بتقديم خدمة لغة الإشارة في نقله لفعاليات المنتدى كوسيلة للتواصل غير الصوتية، وذلك بهدف تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة سمعية(الصم) أو صوتيا (البكم) من متابعة جلسات المنتدى المتنوعة بسهولة ويسر، وكذلك المساعدة في الاستفادة من النقاشات والحوارات والموضوعات التي تزخر بها فعاليات المنتدى.كما قدم المنتدى خدمة الترجمة بعدة لغات لتمكين المشاركين في الجلسات وورش العمل المصاحبة من الاستفادة مما يطرح المشاركين.// انتهى //15:49ت م0062