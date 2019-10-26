باكو 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي اليوم,وزير خارجية موريتانيا اسماعيل ولد الشيخ احمد وذلك على هامش أعمال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز في مدينة باكو .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات, إضافة إلى بحث تطورات الاوضاع في المنطقة .// انتهى //15:53ت م0063