الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واساختتم المركز الوطني للنخيل والتمور مشاركته في المعرض الزراعي السعودي 38، الذي أقيم في الرياض خلال الفترة 21 - 24 أكتوبر 2019م، وذلك وسط حضور عدد من الوكلاء والسفراء والمستثمرين والمهتمين في قطاع النخيل والتمور.ووقع المركز الوطني عدد خمسة اتفاقيات مع كبرى أسواق التجزئة والجمعيات تهدف إلى تسويق التمور السعودية محلياً وعالمياً.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن فهد النويران أن من أهم بنود هذه الاتفاقيات تسويق التمور الحاصلة على علامة التمور السعودية، والترويج للمنتجات التحويلية، وإدراج المنتجات في كبرى أسواق التجزئة دون رسوم.وأفاد أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المركز لتحقيق هدفه في أن يصبح المركز المصدر الأول للتمور في العالم ، كما يسهم في تعزيز صورة المنتج السعودي المميز محلياً وعالمياً لتحقق أهم أهداف الرؤية في زيادة صادرات المملكة الغير نفطية.// انتهى //17:31ت م0071