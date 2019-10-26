القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم, مجموعة من الورش المقامة, ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام، وسط تفاعل عدد كبير من الحضور و المشاركين ومنها ورشة صحافة الهواتف الذكية، تناول خلالها أهمية صحافة الهواتف الذكية وتطورها، وأهم التجارب التي قدمت في هذا المجال .واستهلت الورشة بتعريف صحافة الهواتف الذكية من نشأتها، وأساليب صناعة المحتوى الإعلامي مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً عبر الهواتف الذكية من خلال المعايير المهنية و الأدوات، إضافة إلى عدد من التجارب العالمية والعربية .وتناولت الورشة التي جاءت بعنوان " الثورة الذكية و الفن السابع " التطورات التي طرأت علي السينما منذ بدايتها حتى الآن ، مبينة أن تطور أدوات السينما لعب دوراً كبيراً في تقدم الصناعة, التي كان منها كاميرا "الدرون", التي وفرت عدداً من الأدوات وغيرت في مفهوم اللقطات، وأفلام الـ 3D, التي لم تلق استحسان عدد كبير من الجمهور.وتطرقت الورشة إلى أن أهم تطورات أدوات صناعة السينما الهاتف الذكي, حيث أصبح يمكن صناعة فيلم كامل بهاتف محمول، ومن أهم التجارب دخول البعد الرابع, الذي يشعرك بدخولك عملياً في عالم آخر.واستعرضت الورشة عصر الثورة الرقمية و الإبداع التكنولوجي، والتغييرات الضخمة التي طرأت على المشهد السينمائي، حيث انتقلت السينما من دور العرض إلى المنازل عن طريق التطبيقات الذكية، مما أنتج مفهوم جديد لمشاهدة السينما في محاولات لجذب المشاهد من جديد .// انتهى //17:31ت م0072