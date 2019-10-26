الدمام 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ينطلق غدًا, ملتقى "لقاءات هدف"، في مركز معارض الظهران الدولية بمدينة الدمام، وبتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبالشراكة مع أطراف العمل.ويستمر الملتقى لمدة 3 أيام, بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، بهدف التعريف عن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها "هدف".ويستهدف الملتقى، العملاء المســتفيدين مــن خدمات الصندوق، وهــم : منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين, بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.ويُعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لملتقى لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامـج التدريـب علـى رأس العمـل "تمهيـر"، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة "وصـول" ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة "قرة" وغيرهـا من البرامج.وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور جلسات الملتقى التسجيل إلكترونيا من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa.// انتهى //17:31ت م0073