سياسي / الرئيس الباكستاني يلتقي رئيس الوزراء النيبالي
السبت 1441/2/27 هـ الموافق 2019/10/26 م واس
إسلام آباد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس
التقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم رئيس الوزراء النيبالي خادجا براساد شارما ، وذلك على هامش قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو عاصمة آذربيجان.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة ،والسياسة، والسلام الإقليمي، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في إقليم كشمير.
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17:38ت م
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