إسلام آباد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم رئيس الوزراء النيبالي خادجا براساد شارما ، وذلك على هامش قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو عاصمة آذربيجان.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة ،والسياسة، والسلام الإقليمي، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في إقليم كشمير.// انتهى //17:38ت م0075