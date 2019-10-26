صنعاء 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 17 - 23 / 10 / 2019م.وراجع قسم الطوارئ 406 أفراد، وعيادة الباطنية 335 شخصا، والفريق المتنقل 111 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 18 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ 1,088 مريضا.فيما أجري الفحص المخبري لـ 344 شخصا، وراجع قسم الإحالة الطبية مريض واحد، وقسم الرعاية الصحية 297 مراجعا.// انتهى //17:51ت م0077