عمّان 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم دورته التدريبية الـ 19 في الحاسب الآلي للطلاب في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن, وذلك من خلال المركز السعودي لخدمة المجتمع.وتهدف الدورة إلى إكساب الطلاب المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي وصولاً إلى الحاقهم بالبرامج المتقدمة بما يسهم في تطوير قدراتهم في هذا المجال بشكل كبير بما يتوائم مع متطلبات العصر الحالي.يذكر أن المركز السعودي لخدمة المجتمع يقدم دوراته التعليمية والتدريبية في مجالات متعددة مثل دورات التقوية في المواد الدراسية الأساسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى تنظيم الورشات المهنية في الخياطة وصناعة الملابس والفنون وتعليم مهارات الطهي وحفظ الأطعمة، حيث قام المركز بتخريج قرابة 4,500 طالب وطالبة في شتى المجالات التعليمية والتدريبية منذ افتتاحه.// انتهى //17:51ت م0079