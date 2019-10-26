عدن 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 135 سلة غذائية في قرية الذراع بمديرية حرض المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 810 أفراد.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني بكافة محافظاته دون تمييز.// انتهى //17:57ت م0082