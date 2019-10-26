الخرطوم 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسرحبت الحكومة السودانية بوصول وفد حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي إلى الخرطوم اليوم .وقال عضو المجلس السيادي فى السودان محمد الحسن التعايشي في تصريح صحفي : إن كل من ساهم في عملية التغيير يعتبر جزءًا من ترسيخ مبادئ التغيير وتحقيق مطلوبات الثورة، معتبراً أن وصول هذا الوفد هو جزء من التزامات الطرفين الحكومة والجبهة الثورية ومكوناتها باتفاق حسن النوايا في إعلان جوبا الأول والاتفاقات التي تلت إعلان جوبا، وأنه تأكيد أيضاً على التزام الحكومة بشأن العفو العام وإلغاء الأحكام السياسية التي أصدرها النظام السابق ضد كثير من رموز الكفاح المسلح في السودان والناشطين السياسيين والقيادات السياسية خارج السودان.وشدد المسؤول السوداني على عدم وجود أي قوائم للحظر وأي أحكام قضائية سياسية بحق أي من القيادات، مبينا أن البلد مفتوح لكل أبنائه من غير شروط أو استثناء.//انتهى//18:03ت م0084