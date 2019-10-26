محايل 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واساستقبل محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس, وفداً هيئة تطوير منطقة عسير, بحضور رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي, و رئيس المجلس البلدي محمد إبراهيم, ومديري الإدارات الحكومية والأمنية, وذلك في مقر المركز الحضاري التابع للبلدية.ورحب المحافظ بالوفد, مثمناً جهود سمو أمير منطقة عسير في الاهتمام بجميع المحافظات, التي يوليها جل اهتمامه.من جهته أكد المهندس إبراهيم فلقي أن أهداف زيارة الوفد هو مشروع كود البناء السعودي ودراسة تطبيقه على مستوى منطقة عسير.بعد ذلك, زار الوفد ثلاثة مواقع في المحافظة, بدأت بقرية ساحل التراثية, كما استمع الوفد لشرح عن القرية وما تحويه من نقوش تاريخية, ثم زار سوق الأربعاء الشعبي, مستمعاً لشرح مفصل من رئيس البلدية عن أقسامه و دراسة تطويره, بعدها انتقلوا لمطل الأضحى, واطلعوا على ما سيتم به من أعمال وتطوير لتلك المواقع المطلة على محافظة بارق.// انتهى //18:32ت م0097