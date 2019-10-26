الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسسلّم معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, عدداً من الوحدات السكنية للمواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان في مشروعإسكان "ربى جدة"، الذي تنفذه شركة "مكيون مطورون عمرانيون"، ويوفّر المشروع 1248 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع ضمن بيئة متكاملة تتوافر فيها المواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة للمواطنين، كما تفقّد معاليه عدداً من مشاريع التطوير العقاري وكذلك أعمال البنية التحتية في مخططات الأراضي المجانية على مستوى محافظة جدة.ويُعد مشروع "ربى جدة" ضمن المشاريع المتعددة التي يتيحها برنامج "سكني" للمستفيدين بالشراكة مع القطاع الخاص، التي بلغ عددها 69 مشروعاً تحت الإنشاءتوفر 124 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس، فيما يأتي التسليم استكمالاً لما تم تسليمه في عدد من المشاريع تحت الانشاء مثل مشروعي "نساج تاون" و"الواجهة" في المنطقة الشرقية، وسيتبعها المزيد من المشاريع تدريجياً خلال هذا العام والعام المقبل في إطار حرص الوزارة عبر برنامج "سكني" على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات وقدرات المستفيدين.ويمتاز المشروع بموقعه المميز من الجهة الجنوبية الشرقية بمحاذاة طريق مكة المكرمة - جدة السريع، ويشمل عدداً من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجاريةوالترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة.وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "مكيون" الدكتور مجدي حريري، أن خطط وبرامج وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص أسهمت خلال الفترة الماضية في دخول عددكبير من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق مع مراعاة السعر والجودة المناسبة، وهو ما ساعد في خلق توازن بين العرض والطلب، مشيداً في الوقت ذاته بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الإسكان للمشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.ولفت الانتباه إلى أن العمل جارٍ حالياً على استكمال المراحل المتبقية من المشروع تمهيداً لتسليم المزيد من الوحدات للمستفيدين، مؤكداً أن المشروع سيكون مكتملاً مع نهاية ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن المشروع يراعي جودة التصاميم بما يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة.وتشهد منطقة مكة المكرمة 16 مشروعاً سكنياً توفر نحو 57 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، فيما تتضمن محافظة جدة وحدها 8 مشاريع توفر أكثر من 44 ألف وحدةسكنية، هي مشروع "بوفارديا سيتي" والذي يقع على مساحة 556,261 متر مربع ويوفر 2606 شقة سكنية، ومشروع "فينان" على مساحة تتجاوز 171 ألف متر مربع توفر 1407 وحدة سكنية، ومشروع "الجوهرة ريزيدينس" على مساحة 98 ألف متر مربع وتوفر 990 وحدة سكنية، ومشروع "روابي الحجاز" الذي يوفر 21,302 شقة سكنية على امتداد 1.4 مليون متر مربع، ومشروع "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 شقة سكنية على امتداد 881 ألف متر مربع، ومشروع "تلال الغروب" الذي يوفر 6512 شقة سكنية، ومشروع "بوابة التحلية" الذي يوفر 1912 شقة سكنية على مساحة 122 ألف متر مربع.كما تضم محافظة جدة عدداً من المخططات للأراضي المجانية، منها مخطط "روضة التعاون" بالخمرة الذي يوفر 590 قطعة أرض على مساحة 800 ألف متر مربع، ومخطط "جوهرة العروس" الواقع بأبحر على مساحة 3.8 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 4357 قطعة سكنية، ومخطط "منارات الصفوة" الواقع شمال طريق عسفان على امتداد 1.5 مليون متر مربع ويوفر 1100 قطعة أرض، وهي من بين 15 مخططاً للأراضي المجانية على مستوى منطقة مكة المكرمة تتيح 30 ألف أرض مجانية.وفي سياق متصل تفقّد وزير الإسكان المشاريع السكنية تحت الانشاء بالشراكة مع المطورين العقارين، وكذلك مخططات الأراضي المجانية، مشددّاً خلال لقائه بالمطورين والمقاولين المنفّذين على ضرورة سرعة الإنجاز والتنفيذ وفقاً للمواصفات والجودة المحددة في سبيل توفيرها للمواطنين ورفع نسبة تملّكهم وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.// انتهى //18:37ت م0098