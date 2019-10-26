المدينة المنورة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية الثلاثاء القادم, مؤتمر المدينة الدولي لمستجدات التأهيل الطبي في دورته الثالثة, وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في رحاب الجامعة بالمدينة المنورة.ويستضيف المؤتمر, الذي يستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام، أكثر من 40 متحدثاً ومتحدثة من الأطباء والباحثين المتخصصين في ذات المجال من داخل وخارج المملكة لمناقشة أكثر من 13 محوراً حول مستجدات التأهيل الطبي.// انتهى //18:39ت م0099