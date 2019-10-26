إسلام آباد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم نظيره الأفغاني أشرف غني، وذلك على هامش قمة حركة عدم الانحياز في آذربيجان.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، خاصة التعاون في مشاريع الاتصال والتنمية، إضافة إلى تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأمن والسلام في المنطقة .// انتهى //18:59ت م0104