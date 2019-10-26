العيدابي 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان اليوم، برنامج الاستشاري الزائر في مستشفى العيدابي العام بمحافظة العيدابي.وأوضح مدير البرنامج ناصر بن محمد القحطاني، أن البرنامج جرى تنفيذه, بمشاركة 45 استشاريًا واختصاصيًا وفنيًا في تخصصات مختلفة، بهدف الكشف المجاني على المرضى السعوديين وغير السعوديين من أبناء المحافظة والمقيمين بها.وبين أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة، شملت تخصصات الباطنية والجراحة العامة والعيون والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأشعة والأسنان وجراحة الوجه والفكين والجلدية والمسالك البولية والأطفال والنساء والولادة بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من اختصاصيين وفنيين بأقسام المختبر والبصريات والأشعة والصيادلة والتمريض والسجلات الطبية.وأفاد أنه جرى خلال البرنامج الكشف على 671 حالة وجرى تحويل 77 حالة لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ومستشفى صبيا العام ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومركز السكري بجازان.// انتهى //19:27ت م0106