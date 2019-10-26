الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسيستهل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة للسيدات غداً, مشاركته في الدورة السادسة لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقامة حالياً في دولة الكويت.ويضم المنتخب 4 لاعبات, حيث ستشارك ‏أمل الشهري ونورة عبدالعزيز غداً في نهائي منافسات دفع الجلة, كما تخوض اللاعبة ناضا عبدالعزيز وزميلتها زهرة آل طالع نهائي منافسات رمي القرص.وتضم البعثة السعودية, بالإضافة إلى اللاعبات المدرب مصلح العتيبي, والمدربة منى المالكي, والإدارية بديعة المحلفي, وأخصائية العلاج هياء القحطاني, ومدير المنتخب رشيد البداح.// انتهى //19:28ت م0107