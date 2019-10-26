جدة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسدشن وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف ، اليوم , نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، ملتقى الابتعاث الأول, الذي نظمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي, وذلك في قاعة الجوهرة بالفيصلية, وبمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية.وقام وكيل الجامعة بقص الشريط إيذاناً بتدشين الملتقى, ثم استمع والحضور للحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة, الذي بدأ بكلمة لمدير إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي الدكتور عماد جان رحب فيها بالمشاركين, موضحاً أن أهداف تنظيم هذا الملتقى والشريحة المستفيدة منه.بعدها ألقى وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف كلمة حث فيها طلاب الجامعة للاستفادة من هذه الفرصة والتعرف على التخصصات المتاحة بهذه الجامعات والحصول منها على قبول لهم في دراساتهم العليا.// انتهى //19:28ت م0108