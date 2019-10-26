الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسناقش مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم ، أوضاع الأندية والمسابقة خلال الفترة الماضية من الموسم الحالي.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الرابطة بالرياض برئاسة رئيس مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الاولى للمحترفين المكلف،مسلي آل معمر، وبحضور المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى عبدالرحمن السيار، وممثلي 12 نادياً.وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على تقرير الرابطة المالي الخاص بالأندية، وقدم عدد من أعضاء المجلس في الاجتماع، مقترحاتهم لمجلس الإدارة حول العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمسابقة.// انتهى //19:32ت م0109