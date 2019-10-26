الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسحقق نادي الصفا بطولة السباحة لأندية الدمام والهيئات والمراكز الأولمبية، بعد تحقيق سباحيه 110 ميداليات متنوعة وبمجموع 2331 نقطة، في البطولة التي أقيمت على مسابح الهيئة العامة للرياضة في الدمام، بمشاركة 151 سباحاً يمثلون 7 أندية ومراكز.وجاء نادي الخليج بالمركز الثاني بمجموع 46 ميدالية و974.50 نقطة، وحل الترجي بالمركز الثالث بعدد 30 ميدالية وبنقاط 577.// انتهى //19:52ت م0112