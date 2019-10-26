الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس عن استضافة المملكة للنسخة الأولى من سباق "طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية" ، في فبراير من عام 2020 المقبل بالعاصمة الرياض, مضيفاً أن المملكة قادرة على استضافة وإقامة العديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلفالألعاب، بفضل من الله ثم بالدعم الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، وهو امتداد للحراك الرياضي الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات، أن الحراك الرياضي الذي تشهده المملكة يأتي بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.ولفت الانتباه إلى أن مشاركين وضيوف الطواف الدولي سيشاهدون الضيافة السعودية ومعالم العاصمة الرياض والتطور, الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، مقدماً شكره وتقديره لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته المستمرين، وحرصه الدائم على عمل الاتحادات والأندية الرياضية ودعمه لها بشكل مستمر لاستضافة أكبر البطولات الدولية.// انتهى //19:55ت م0113