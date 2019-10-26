القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واستستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي لقوات الدفاع الجوي (سهم الصداقة -1)، والذي يستمر لعدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الدفاع الجوي المصرية.وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن قوات الدفاع الجوي الروسية المشاركة في التدريب وصلت إلى القاهرة اليوم، مبينًا أن التدريب يشتمل على عدد من الأنشطة والفعاليات تتضمن تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوي في ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها، والتدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية.وأفاد بأن التدريب يأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين في عدد من المجالات.// انتهى //20:09ت م0114