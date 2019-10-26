الجزائر 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسقدم رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون اليوم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة.وقال تبون في مؤتمر صحفي: إنه استوفى الشروط القانونية كافة الخاصة بالترشح، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية تمثل انطلاقة جديدة.وأكد أنه سيعمل على بناء جمهورية جديدة يجد فيها المواطن ضالته ويقوي اللحمة بين الجزائريين، مبينًا أن برنامجه الانتخابي سيكون ملمًا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ويعد عبد المجيد تبون رابع المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.// انتهى //20:21ت م0117