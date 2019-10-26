السيح 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسيطلق تعليم الخرج غداً فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء ، بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السعودية بجامعة الملك سعود ، وتقام في مدارس البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.‏وتهدف الفعاليات التي تستمر أسبوعًا إلى تعريف الطالبات بعلم الكيمياء من زواياه المختلفة بما ينعكس إيجابا على نشر هذه الثقافة بين الطالبات للدفع بهم قدماً إلى فهم أسراره العلمية وكيفية الاستفادة منه في حياتنا ، إضافة لتعزيز المفاهيم وتنمية مهارات البحث والاستكشاف لدى الطالبات .// انتهى //20:34ت م0119