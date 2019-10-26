الخرطوم 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتورعبدالله حمدوك اليوم بالمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هنرييتا فور، التي تزور الخرطوم حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء تطوير التعاون بين منظمة "اليونيسيف" والسودان في المجالات المختلفة.وأكد حمدوك التزام بلاده بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مضيفًا أن حكومته تضع أولية لتوفير الغذاء والصحة والتعليم للأطفال في مناطق السودان كافة.من جانبها أكدت هنرييتا التزام المنظمة بتعزيز الشراكة مع السودان ودعمه خاصة خلال الفترة الانتقالية.// انتهى //20:52ت م0123