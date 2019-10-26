تونس 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد عقد سلسة من اللقاءات مع قادة الأحزاب التونسية الكبرى الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان التونسي الجديد.وتركزت اللقاءات التي شملت أحزاب النهضة وقلب تونس وحركة الشعب وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي على مستقبل الحياة السياسية في تونس وفرص تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء انتخابات مجلس نواب الشعب التي جرت في السادس من شهر أكتوبر الحالي.وشدد الرئيس التونسي خلال اللقاء على تغليب المصلحة العليا للبلاد والتعجيل بتشكيل حكومة جديدة في أقرب الآجال من أجل إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //21:25ت م0125