دبي 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم بالرئيس السويسري أولي ماورر الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها خاصة في قطاع المال والأعمال، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:38ت م0126