القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأكد المشاركون في جلسة "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي"، ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام الذي تستضيفه القاهرة حاليًا، لمناقشة التحولات الذكية في صناعة الإعلام، أن منصات العرض الرقمية أضافت مساحة جديدة لعرض الأعمال الفنية.وقال الممثل والمخرج المسرحي الكويتي خالد أمين خلال مشاركته بالجلسة: إن هناك استفادة من وجود هذه المنصات بعكس الماضي عندما كانت القنوات تحتكر الأعمال، مشيرًا إلى أن منصات الديجيتال باتت تمنح فرصة العمل للعديد من الشباب الذين أصبحوا نجومًا عن طريقها.وأضاف أن السينما حتى الآن كسولة بالرغم من إقامة أهم المهرجانات عبر دول الخليج، متمنيًا أن تجني المملكة العربية السعودية ثمار الانفتاح في آفاق السينما.وشدّد على ضرورة أن تكون هناك صناعة ووعي تام لمعرفة كيفية التعامل مع هذه المنصات من حيث الحرية في طرح الموضوعات مع وجود مراقبة أخلاقية.من جانبه أكد رئيس قسم المنتجات الرقمية في مجموعة mbc أحمد قنديل أن المعايير الجديدة التي ينظرون إليها عبر هذه المنصات تتعلق بالتقييمات نحو اكتساب شرائح جديدة عن طريق اختلاف المحتوى، إضافة إلى النظر في زيادة الإيرادات واجتذاب الجمهور.فيما أكد صانع المحتوى عبد المجيد كناني أن المنصات الإلكترونية فتحت أسواق كثيرة وأدخلت الجمهور في المعادلة الثلاثية التي كانت تقتصر على " منتج ومعلن وقناة" مما دفع بالاهتمام بجودة المحتوى الرقمي.وأوضحت الكاتبة والمخرجة مارجو حداد أن الفن هدفه الأساس هو المتعة، مؤكدة على وجود مشكلة بالمحتوى العربي المقدم داخل وخارج المنصات الرقمية.// انتهى //21:49ت م0127