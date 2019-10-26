سكاكا 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسنظّم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف، بالتعاون مع مركز عبد الرحمن السديري الثقافي ، فعالية هايكنج الشويحطية تحت شعار "على خطى من سار على هذه الأرض منذ مليون وثلاث مئة عام" ، في قرية الشويحطية التاريخية بمنطقة الجوف ، بمشاركة أكثر من 200 مغامر و هاوِ ٍ من الفئات العمرية كافة , ومن عدة مناطق بالمملكة، قطعوا من خلاله مسافة بلغت 10 كم سيرًا على الأقدام.وتهدف الفعالية إضافة إلى رياضة التحدي ؛إلى التعريف بالشويحطية التي تعد من أقدم الأماكن التي استوطنها الإنسان في شبه الجزيرة العربية ، وإبراز أهمية السياحة في المنطقة و ما تتمتع به المنطقة من مقومات تجعلها وجهة سياحية.ووُضعت خطة شاملة لاستقبال المشاركين والضيوف و تحديد أماكن الانطلاق والتوقف ، وتجهيز المستلزمات الخدمية كافة لضمان سلامة المشاركين ، وتم تقسيم مسافة الرحلة إلى ثلاث مسافات هي: ( 3 كم ، 5 كم ،10كم) .وقدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف وأمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العلي شكره و تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ولجامعة الجوف ومركز الشويحطية وللجهات المشاركة والأهالي على إنجاح الفعالية، مثمنًا لهم دعمهم ورعايتهم هذه الفعالية التي تسلط الضوء على مثل هذه المواقع الأثرية والتاريخية .//انتهى//21:53ت م0128