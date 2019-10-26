الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسحقّق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه مشاري الزعبي الميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة بالعاصمة التشيلية سانتياجو .واستطاع الزعبي من الوصول إلى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كجم لدرجة تحت 21 سنة وخسر بفارق ثلاث نقاط من اليوناني زينيس كرستوس الذي نال الذهبيةبينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية.// انتهى //21:59ت م0129