رياضي / لاعب أخضر الكاراتيه مشاري الزعبي يحقق الميدالية الفضية ببطولة العالم في تشيلي
السبت 1441/2/27 هـ الموافق 2019/10/26 م واس
الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس
حقّق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه مشاري الزعبي الميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة بالعاصمة التشيلية سانتياجو .
واستطاع الزعبي من الوصول إلى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كجم لدرجة تحت 21 سنة وخسر بفارق ثلاث نقاط من اليوناني زينيس كرستوس الذي نال الذهبية
بينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية.
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21:59ت م
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