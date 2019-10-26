الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واساختتم المنتخب السعودي لكرة السلة مشاركته في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت بالفوز على المنتخب العُماني بنتيجة (65 - 24 ) في اللقاء الذي جمعهما اليوم في نادي الفتاة الرياضي بالكويت.ويدشن غداً المنتخب السعودي لألعاب القوى وألعاب القوى لذوي الإعاقة مبارياته، كما ستنطلق منافسات المنتخب السعودي لكرة القدم الصالات بمواجهة المنتخب البحريني في نادي سلوى الصباح الرياضي.// انتهى //22:01ت م0130