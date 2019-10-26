الخبر 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسترعى حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي مساء غدٍ ملتقى صحة المرأة الذي ينظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر بقاعة ناصر الحقباني بمشاركة نخبة من طبيبات النساء والولادة من داخل المستشفى وخارجه .ومن المقرر أن يتضمن الملتقى العديد من المحاور المتعلقة بأهمية الكشف الدوري للمرأة ودوره في وقايتها من الإصابة بالعديد من الأمراض ، إضافة إلى مناقشة أهم الوسائل والطرق للوقاية من مرض هشاشة العظام ومدى انتشاره خصوصاً بعد سن الخمسين ، وكذلك أهمية التقنيات الطبية ودورها في الاكتشاف والتشخيص وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وأثره على صحة المرأة .ويمثل الملتقى فرصة للاطلاع على آخر التوجهات العالمية في مجال تشخيص الأمراض النسائية وعلاجها، ودراسة أحدث الأبحاث التي تستهدف الكشف المبكر عن السرطان والأورام وأفضل الطرق لتشخيصها ومعالجتها .// انتهى //22:01ت م0131