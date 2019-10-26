القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسشهد منتدى مسك للإعلام الذي تستضيفه القاهرة حالياً حضوراً إعلامياً كثيفاً من الصحفيين والإعلاميين، وقدم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" الذي نظم المنتدى مركزاً إعلامياً لخدمة وسائل الإعلام كافة.وشارك خلال تغطية فعاليات المنتدى الذي يقام في فندق "ريتز كارلتون" وافتتح في وقت سابق اليوم عشرات القنوات الفضائية والصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية.وبرز الهاتف المحمول الذي يجسده مفهوم الصحفي المواطن ومشاهير وسائل الإعلام إضافة الى حسابات الجهة المنظمة في النقل الحي والمباشر لفعاليات المنتدى، وذلك لتمكين من لم يحضر الفعاليات لمتابعتها حية على الهواء أو من خلال رسائل إعلامية ومحتوى هادف للجهات الإعلامية.// انتهى //22:56ت م0137