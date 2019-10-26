الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسدشن مدير عام معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة عبدالله بن فيصل حماد برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة لكرة القدم في ملعب المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض .وانطلق البرنامج بمشاركة 100 موهوب من الفئات السنية من عمر 6 - 11 سنة، حيث تم تقسيمهم في مجموعات عمرية محددة، وإجراء عدد من التمارين والاختبارات الفردية والجماعية التي استمرت لمدة 4 ساعات، تحت إشراف خبراء دوليين، وعدد من المدربين السعوديين الذين تم تأهيلهم فنياً وإدارياً للعمل في الأكاديمية.ويهدف برنامج الأكاديمية إلى اكتشاف المواهب الواعدة التي لديها القدرة على التطور والتعلم والإستجابة لكافة التعليمات التي يصدرها المدربين من أجل الخروج بكوادر وطنية تغذي الأندية والمنتخبات السعودية في السنوات المقبلة.وكان المعهد قد أعلن في سبتمبر الماضي عن تدشين 24 برنامج أكاديمي لعدد من الألعاب في مختلف مناطق المملكة بدءً بلعبة كرة القدم في مدينة الرياض.// انتهى //22:56ت م0138