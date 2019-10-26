القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع الائتلاف المصري لحقوق الطفل ممثلا في منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية، لقاءً "رؤى الأطفال في مصر حول التعليم الجيد"، تحت شعار "حقي في تعليم جيد" بمشاركة أكثر من 16 طفلا من عدد من المحافظات مصرية.وقال أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في بيان اليوم، إن المجلس العربي للطفولة والتنمية أولى اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأطفال خاصة مشاركة الأطفال كحق ومبدأ بل وكنهج عمل يستلزم تنمية القدرة، موضحًا أن هذه الفعالية لها طابع خاص لأنها تتناول قضية تمثل أولوية قومية في الوقت الراهن وهي التعليم، والتعليم الجيد يعني جودة النماء والحرية والمناخ الإنساني، فهو قاطرة التنمية المستدامة التي نطمح لدولنا العربية أن تسير عليه.وتضمن اللقاء في جلسته الأولى موضوع "التعليم الجيد من أجل أهداف التنمية المستدامة"، وعرض لعدد من الفيديوهات التي أعدها الأطفال أنفسهم حول رؤيتهم في التعليم والإعلام.في حين تناولت الجلسة الثانية موضوع "إعلام صديق للطفل" الذي قدمت خلاله مدير إدارة إعلام الطفولة بالمجلس إيمان بهي الدين عرضًا حول المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل، والتي أعدها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وحصلت على موافقة مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والإعلام العرب.أما الجلسة الثالثة فتناولت بالتفاعل مع الأطفال موضوع "تمكين الطفل من المشاركة والإبداع في عصر الثورة الصناعية الرابعة".وفي ختام أعمال اللقاء قدم الأطفال عددًا من التوصيات منها، أهمية وجود بيئة داعمة لحقوق الأطفال، ودعوة الإعلام للاهتمام بقضايا حقوق الطفل، ووضع خطة لتطوير التعليم تقوم على تأهيل المعلم والحد من العنف بالمدارس وتوافر الأنشطة وتبسيط المناهج، مع ضرورة إتاحة الفرص للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم فيما يخصهم.// انتهى //23:16ت م0140