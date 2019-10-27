الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسكرم الصندوق الكشفي العالمي ، اليوم في الرياض كشافة وزارة التعليم تقديراً لجهودها في تفعيل المشروع الكشفي العالمي رسل السلام ، بتسجيلها 1400000 ساعة عمل ، على موقع الصندوق ، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية .وأثنى مدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان خلال تسليم التكريم لمدير النشاط الكشفي بالوزارة مجدي محمد الصبيحي، على جهود كشافة الوزارة التطوعية وتفعيلها للمشروع وأهدافه ومجالاته المتمثلة في الحوار والبيئة والصحة وخدمة المعتمرين والتنمية الاجتماعية والسلام .ووصف مدير الصندوق الكشفي العالمي ، مدير النشاط الكشفي بالوزارة كأحد أبطال رسل السلام على المستوى العالمي الذين يحق للصندوق أن يفتخر بهم وهم يسجلون ذلك الرقم المذهل .من جانبه عبر مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة عن شكره للصندوق الكشفي العالمي على هذا التقدير والتكريم الذي يدفعهم إلى بذل المزيد ، مثمناً جهود زملائه في مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة الذين كان لهم الدور البارز في العمل على تحقيق أهداف المشروع من خلال مساهمتهم في تنظيم الفعاليات وتعزيز لغة الحوار ونشر مشروع رسل السلام وتفعيل مجالاته ، منوهاً بالدعم الذي يجدونه من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، و معالي نائبه .وكان مشروع رسل السلام قد انطلق من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست) في سبتمبر من عام 2011 م ، ويحظى بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وقد تجاوز حاجز المليار ساعة عمل خلال شهر يونيو من عام 2018م ، وبلغت ساعة العمل حتى اليوم أكثر من 1348654339 ساعة .// انتهى //00:03ت م0141