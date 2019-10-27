الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم السبت حفل سباقه الـ (22) على كأس أمانة منطقة الرياض وكأس رئاسة الاستخبارات العامة ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الخامس على كأس أمانة منطقة الرياض على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات ، والشوط السابع على كأس رئاسة الاستخبارات العامة على مسافة 1600 متر للجياد المستوردة جميع الدرجات .وسلم وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة كأس أمانة منطقة الرياض للمشرف الإداري على أسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، المدرب سعود بن رزيق لفوز الجواد ( على صواب ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الخامس.كما سلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود المساعد لشؤون الاستخبارات كأس رئاسة الاستخبارات العامة لمدرب الجواد ( لو آند اوردر ) عبدالله بن مشرف العائد ملكيته لاسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.// انتهى //00:05ت م0142