حائل 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسنقل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير ‏فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة إلى محافظ الحائط سابقا نايف بن خلف السالم في وفاة ابنه - رحمه الله - خلال زيارة قام بها وكيل الإمارة مساء اليوم لمنزل السالم .وعبّر وكيل إمارة منطقة حائل عن خالص التعزية والمواساة لوالد الفقيد ولجميع أفراد عائلته ، سائلاً الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.من جهته عبر السالم عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه ولوكيل الإمارة على تعازيهم ومواساتهم، سائلا الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم.// انتهى //00:14ت م0143