المنامة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واستأهل منتخب مملكة البحرين لكرة اليد لأول مرة في تاريخه إلى دورة الألعاب الأولمبية ( طوكيو 2020 )، بعد فوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (34/29) في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية المؤهلة للأولمبياد.وسيكون المنتخب البحريني لكرة اليد سفيرًا لقارة آسيا في مسابقة كرة اليد الأولمبية، وأول منتخب عربي يتأهل لأولمبياد طوكيو بانتظار معرفة بطل القارة الأفريقية.ويعد المنتخب البحريني رابع المتأهلين، بعد المنتخب الياباني ممثل البلد المضيف، وتأهل المنتخب الدنماركي بعد فوزه بلقب بطولة العالم الماضية، التي استضافتها بلاده بالتنظيم المشترك مع جارتها ألمانيا مطلع العام الحالي، بينما تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الأولمبياد بإحرازه ذهبية اللعبة في دورة الألعاب الأمريكية، التي أقيمت في بيرو هذا العام.// انتهى //01:29ت م0146