مدريد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق أتليتيكو مدريد اليوم على ضيفه أتليتيك بيلباو بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وأحرز اللاعب ساؤول نيجيز الهدف الأول في الدقيقة 28 بينما ضاعف اللاعب ألفارو موراتا النتيجة في الدقيقة 64 .وبهذه النتيجة تقاسم فريق أتليتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني مع برشلونة برصيد 19 نقطة، فيما تراجع أتليتيك بيلباو إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة.// انتهى //01:35ت م0147