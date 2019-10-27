الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير المدينة يوجه بتمكين الشباب من الفرص الاستثمارية.أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة والأمانة.د.العيسى يوقع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس لمتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في المدينة المنورة.الربيعة يؤكد في روما حرص المملكة على الشعب اليمني بكل طوائفه.وكيل رئيس هيئة الرياضة يزور مهرجان القصب.تعزيز العلاقات السعودية - الموريتانية السياسية والاقتصادية.الإتفاق.. نور يضيء حاضر ومستقبل اليمن.اقتلاع الفاسدين.. مطلب اللبنانيين.المعارضة تصد هجوماً لقوات النظام في اللاذقية.فلسطين ترحب بالسفارة الماليزية.عقوبات على وزير زيمبابوي.الدواء في إيران.. تركيع للشعب ومصيدة للإرهابيين.شكري يؤكد ضرورة التصدي لمساعي تقسيم الدول.قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تأجيل "بريكست".// يتبع //06:53ت م0003