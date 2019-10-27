طرابلس 28 صفر1441 هـ الموافق27 اكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،تحذير رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، أمام القمة الـ18 لدول حركة عدم الانحياز، من تطور العدوان على طرابلس إلى حرب أهلية شاملة مدمرة، لن يقتصر تأثيرها على ليبيا فقط، بل ستؤثر سلبا على كامل المنطقة وسيكون لها تداعيات خطيرة على الجميع، مستعرضا نتائج الاشتباكات المسلحة في طرابلس والخسائرفى الأوراح والممتلكات.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة مواصلة الإشنباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى محاور الطويشة وصلاح الدين وحول معسكر اليرموك ، ومشيرة إلى أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها على منطقة الأحياء البرية والكزيرما .ونوهت الصحف إلى لقاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، موضحة أن السفير الأمريكي أعرب عن التزامه بدعم الشعب الليبي عبر دعم الدولة لتقديم الخدمات، مؤكدا أن الدعم كان ولايزال يتعمق في المجالات المختلفة ومنها الادارة المحلية ونقل الاختصاص وتشجيع القطاع الخاص.ونقلت الصحف دعوة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى ضرورة تنفيذ كل عناصر مبادرة الأمم المتحدة، إزاء الأوضاع في ليبيا، التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017،كما طالب بمعالجة «مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، مناشدا الأطراف الليبية كافة بـ«إعلاء المصلحة الوطنية.وعرجت صحف ليبيا على تنديد الرئيس الجزائري الموقت، عبد القادر بن صالح، بإقصاء الليبيين ودول الجوار من المبادرات الدولية الرامية لحل النزاع في ليبيا، داعيًا مختلف أطراف الأزمة إلى تغليب مصلحة الوطن ، مؤكدا قناعة الجزائر بأهمية الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، مبرزًا التزامها بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون.// انتهى //07:15ت م0007