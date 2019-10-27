مسقط 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسبدأ الناخبون العمانيون ،صباح اليوم ، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ٨٦ عضوًا سيمثلونهم في عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة حيث بلغ عدد المرشحين ٦٣٧ منهم ٥٩٧ مرشحًا و٤٠ مرشحة .وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المراكز الانتخابية البالغ عددها ١١٠ استقبلت منذ الساعة السابعة صباحا في جميع ولايات السلطنة الناخبين والناخبات الذين بدأوا الإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني في كافة المراكز وذلك حتى الساعة السابعة من مساء اليوم .وقد وزعت هذه المراكز إلى ١٩ مركزًا للذكور و١٩ مركزًا للإناث بالإضافة إلى ٧٢ مركزًا مشتركًا ، كما تم تحديد ٨ مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات .وبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة ٧١٣٣٣٥ ناخبًا وناخبة.// انتهى //08:42ت م0013