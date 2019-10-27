الخرطوم 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،ترحيب الحكومة السودانية بوصول وفد حركة جيش تحرير السودان الذي يتزعمه مني أركو مناوي إلى الخرطوم أمس.وأشارت إلى استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، أمس، نقاط المراقبة المشتركة التي تم تثبيتها وتفعيلها الأسبوع الماضي شرق مدينة الحديدة.وعرجت على مطالبة المعارضة المسلحة بجنوب السودان، بقيادة رياك مشار، بتمديد فترة تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه لا ينبغي تشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي لا تزال فيه الهياكل القديمة قائمة.ولفتت الانتباه إلى اقتحام نشطاء فلسطينيون وأجانب أمس، بؤرة استيطانية في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية، وأنزلوا علماً إسرائيلياً ورفعوا مكانه علماً فلسطينياً.وركزت على دخول قوات الجيش السوري الحدود الإدارية لمدينة رأس العين، متابعة التقدم في ريفها، وصولاً للحدود مع تركيا.وسلطت الضوء على مواصلة الموجة الثانية خلال الشهر الجاري من الاحتجاجات الدامية في أنحاء متفرقة من العراق، أمس، وسط مطالبات باستقالة الحكومة وسنّ دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.// انتهى //08:54ت م0014